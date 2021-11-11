Россия вошла в тройку стран — лидеров по количеству бронетехники

Россия вошла в тройку стран, имеющих самые крупные парки различной бронетехники. Об этом свидетельствует исследование мирового рынка от аналитической компании Defence IQ.

Как пишет ТАСС, самые крупные парки бронетехники — в США, России и Китае. Большая часть такой военной техники приходится на БТР. В последнее время наблюдается тенденция оснащать их дистанционно управляемыми боевыми модулями в штатной комплектации.

В исследовании также упоминается, что общий объём мирового рынка бронетехники в ближайшие десять лет составит порядка 250 млрд долларов. Его ежегодный рост в указанный период будет составлять порядка 40 млрд долларов, отмечается в документе. Азиатский региональный рынок будет доминирующим: на него придётся 30% от общего объёма в связи с увеличением оборонного финансирования и развитием рядом стран собственных программ по созданию бронетехники.