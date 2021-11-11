Россия вошла в тройку стран — лидеров по количеству бронетехники
Большая часть этих машин — бронетранспортёры. Они всё чаще получают дистанционно управляемые штатные модули.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Россия вошла в тройку стран, имеющих самые крупные парки различной бронетехники. Об этом свидетельствует исследование мирового рынка от аналитической компании Defence IQ.
Как пишет ТАСС, самые крупные парки бронетехники — в США, России и Китае. Большая часть такой военной техники приходится на БТР. В последнее время наблюдается тенденция оснащать их дистанционно управляемыми боевыми модулями в штатной комплектации.
В исследовании также упоминается, что общий объём мирового рынка бронетехники в ближайшие десять лет составит порядка 250 млрд долларов. Его ежегодный рост в указанный период будет составлять порядка 40 млрд долларов, отмечается в документе. Азиатский региональный рынок будет доминирующим: на него придётся 30% от общего объёма в связи с увеличением оборонного финансирования и развитием рядом стран собственных программ по созданию бронетехники.
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