Российский сенатор Алексей Пушков высмеял угрозы Киева в адрес Белоруссии из-за позиции Минска по Крыму. Парламентарий выразил недоумение по поводу ожидаемых последствий.

"Что же такого "непоправимого" может сделать Белоруссии Украина? Отказаться от белорусской электроэнергии себе в ущерб? В этом украинские власти большие мастаки", — отметил Пушков у себя в Telegram-канале.

Сенатор также указал на некоторые странности в реакции Украины на высказывание главы МИД Белоруссии. Пушков подчеркнул, что Киев мог и раньше отреагировать на подобную позицию Минска, так как она осталась такой же, как и была.

"Глава МИД Белоруссии сказал ясно: её позиция по Крыму такая же, как и была. А именно — "в реальности" Минск и прежде считал Крым частью России. В Киеве что — были не в курсе?" — уточняет сенатор.

Как писал Лайф ранее, Украина пригрозила Белоруссии непоправимыми последствиями за признание Крыма российским. Как отметили в Киеве, МИД исходит из того, что республика по-прежнему официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность Незалежной в международно признанных границах.

До этого Украина ввела санкции в отношении 237 лиц в связи с выборами в Крыму. По словам секретаря СНБО, большая часть людей, которые попали в список, являются членами избирательных комиссий.