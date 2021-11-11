"Были не в курсе?": Пушков высмеял угрозы Украины в адрес Белоруссии из-за Крыма
Сенатор указал на непоследовательную реакцию Киева: Минск и прежде считал полуостров частью России, и сейчас лишь подчеркнул свою точку зрения.
Фото © Telegram / Алексей Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял угрозы Киева в адрес Белоруссии из-за позиции Минска по Крыму. Парламентарий выразил недоумение по поводу ожидаемых последствий.
"Что же такого "непоправимого" может сделать Белоруссии Украина? Отказаться от белорусской электроэнергии себе в ущерб? В этом украинские власти большие мастаки", — отметил Пушков у себя в Telegram-канале.
Сенатор также указал на некоторые странности в реакции Украины на высказывание главы МИД Белоруссии. Пушков подчеркнул, что Киев мог и раньше отреагировать на подобную позицию Минска, так как она осталась такой же, как и была.
"Глава МИД Белоруссии сказал ясно: её позиция по Крыму такая же, как и была. А именно — "в реальности" Минск и прежде считал Крым частью России. В Киеве что — были не в курсе?" — уточняет сенатор.
Как писал Лайф ранее, Украина пригрозила Белоруссии непоправимыми последствиями за признание Крыма российским. Как отметили в Киеве, МИД исходит из того, что республика по-прежнему официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность Незалежной в международно признанных границах.
До этого Украина ввела санкции в отношении 237 лиц в связи с выборами в Крыму. По словам секретаря СНБО, большая часть людей, которые попали в список, являются членами избирательных комиссий.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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