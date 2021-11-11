Грета Тунберг призвала объявить общемировой режим ЧС высшего уровня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и её единомышленники со всего мира решили направить петицию генеральному секретарю ООН. Они решили призвать объявить в мире режим чрезвычайной ситуации высшего уровня из-за изменений климата.

"Мы подаём юридическую петицию Генеральному секретарю ООН, призывая его объявить климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией третьего уровня — самой высокой категории ООН", — написала Грета Тунберг в своём аккаунте в "Твиттере".

Она уверена, что объявление чрезвычайной ситуации приведёт к тому, что ресурсы и технический опыт будут направлены в страны, наиболее подверженные риску глобального потепления. Экоактивисты считают, что особенно усилия должны быть сфокусированы на малых островных государствах и развивающихся странах. Это поможет их адаптации к изменениям климата.