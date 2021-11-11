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Грета Тунберг призвала объявить общемировой режим ЧС высшего уровня

Экоактивистка считает, что это позволит направить ресурсы и технические решения в страны, наиболее подверженные риску глобального потепления.

10 ноября, 23:56
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/gretathunbergsweden?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greta Thunberg</a></p>

Фото © Facebook / Greta Thunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и её единомышленники со всего мира решили направить петицию генеральному секретарю ООН. Они решили призвать объявить в мире режим чрезвычайной ситуации высшего уровня из-за изменений климата.

"Мы подаём юридическую петицию Генеральному секретарю ООН, призывая его объявить климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией третьего уровня — самой высокой категории ООН", — написала Грета Тунберг в своём аккаунте в "Твиттере".

Она уверена, что объявление чрезвычайной ситуации приведёт к тому, что ресурсы и технический опыт будут направлены в страны, наиболее подверженные риску глобального потепления. Экоактивисты считают, что особенно усилия должны быть сфокусированы на малых островных государствах и развивающихся странах. Это поможет их адаптации к изменениям климата.

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Ранее трём странам предрекли исчезновение из-за глобального потепления. В связи с этим эксперт подчеркнула, что саммит ООН в шотландском Глазго является крайне важным мероприятием для всего мира.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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