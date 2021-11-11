Чтобы других отвадить: "Рогатому" стороннику Трампа запросили четыре года тюрьмы за атаку на Капитолий
Всему виной записка с угрозами в адрес бывшего вице-президента США Майка Пенса, которую тот оставил на трибуне.
Джейкоб Ченсли. Фото © Twitter / BrieAnna J. Frank
Прокуратура США призвала суд посадить на четыре года сторонника экс-президента Дональда Трампа — Джейкоба Ченсли. Во время штурма Капитолия он носил меховую шапку с рогами и первым вошёл в здание Конгресса, став своеобразным символом тех событий.
Как пишет CNN, прокуроры считают Джейкоба буквально знаменосцем штурмующих Капитолий. В своём запросе обвинение чётко даёт понять, что надеется использовать приговор Ченсли в качестве примера для сдерживания будущих подобных атак.
Ключевую роль в деле Ченсли играет записка с угрозами, которую он оставил на трибуне Капитолия, адресовав её теперь уже бывшему вице-президенту США Майку Пенсу. Ченсли также нёс американский флаг на древке с копьями, который прокуроры охарактеризовали как оружие.
На данный момент Джейкоб находится в тюрьме уже более десяти месяцев. Он согласился выплатить 2000 долларов в качестве возмещения за ущерб, нанесённый Капитолию, и это, вероятно, также будет частью его наказания.
Лайф рассказывал, что 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
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