Прокуратура США призвала суд посадить на четыре года сторонника экс-президента Дональда Трампа — Джейкоба Ченсли. Во время штурма Капитолия он носил меховую шапку с рогами и первым вошёл в здание Конгресса, став своеобразным символом тех событий.

Как пишет CNN, прокуроры считают Джейкоба буквально знаменосцем штурмующих Капитолий. В своём запросе обвинение чётко даёт понять, что надеется использовать приговор Ченсли в качестве примера для сдерживания будущих подобных атак.

Ключевую роль в деле Ченсли играет записка с угрозами, которую он оставил на трибуне Капитолия, адресовав её теперь уже бывшему вице-президенту США Майку Пенсу. Ченсли также нёс американский флаг на древке с копьями, который прокуроры охарактеризовали как оружие.