"Постоянно переносят": Российские туристы застряли в Хургаде из-за поломки авиалайнера
Борт авиакомпании S7 должен был вылететь 10 ноября утром. Теперь прибытие самолёта в Свердловскую область ожидается сегодня днём.
Российские туристы застряли на сутки в Хургаде из-за поломки авиалайнера. Фото © Е1.RU / читательница Оксана
Десятки российских туристов застряли на египетском курорте в Хургаде из-за поломки самолёта. Отмечается, что борт лайнера A320 авиакомпании S7 должен был вылететь в Екатеринбург в 09:55 в среду (10:55 мск), 10 ноября.
"Нам объявили, что самолёт сломался. Нас на автобусах увезли в отель, который предоставили", — сообщила российская туристка Оксана порталу Е1.RU.
По словам туристов, рейс постоянно переносят. Теперь он назначен на шесть утра по местному времени. По информации на онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга Кольцово, прибытие туристов ожидается в 14:45 (12:45 мск) 11 ноября.
Как сообщал Лайф ранее, 9 ноября Россия официально возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх спустя шесть лет.
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