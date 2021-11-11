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"Постоянно переносят": Российские туристы застряли в Хургаде из-за поломки авиалайнера

Борт авиакомпании S7 должен был вылететь 10 ноября утром. Теперь прибытие самолёта в Свердловскую область ожидается сегодня днём.

11 ноября, 01:37

Российские туристы застряли на сутки в Хургаде из-за поломки авиалайнера. Фото © Е1.RU / читательница Оксана

Десятки российских туристов застряли на египетском курорте в Хургаде из-за поломки самолёта. Отмечается, что борт лайнера A320 авиакомпании S7 должен был вылететь в Екатеринбург в 09:55 в среду (10:55 мск), 10 ноября.

"Нам объявили, что самолёт сломался. Нас на автобусах увезли в отель, который предоставили", — сообщила российская туристка Оксана порталу Е1.RU.

По словам туристов, рейс постоянно переносят. Теперь он назначен на шесть утра по местному времени. По информации на онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга Кольцово, прибытие туристов ожидается в 14:45 (12:45 мск) 11 ноября.

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Как сообщал Лайф ранее, 9 ноября Россия официально возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх спустя шесть лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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