Десятки российских туристов застряли на египетском курорте в Хургаде из-за поломки самолёта. Отмечается, что борт лайнера A320 авиакомпании S7 должен был вылететь в Екатеринбург в 09:55 в среду (10:55 мск), 10 ноября.

"Нам объявили, что самолёт сломался. Нас на автобусах увезли в отель, который предоставили", — сообщила российская туристка Оксана порталу Е1.RU.

По словам туристов, рейс постоянно переносят. Теперь он назначен на шесть утра по местному времени. По информации на онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга Кольцово, прибытие туристов ожидается в 14:45 (12:45 мск) 11 ноября.