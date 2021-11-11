Новый глав МИД Японии заявил о желании Токио развивать отношения с Россией

Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в Токио заинтересованы в развитии двухсторонних отношений во всех сферах, в том числе в политике. Министр отметил, что в этом ничего не изменилось.

"Я считаю, что мы должны целиком развивать японо-российские отношения в широком спектре областей, в том числе в сфере политики, включая проблему подписания мирного договора, экономики, культуры, чтобы это шло на пользу нашим национальным интересам", — сказал Хаяси на своей первой пресс-конференции.

Он добавил, что переговоры о мирном договоре двух стран будут продолжены на основании "существующих договорённостей.