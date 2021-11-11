Новый глав МИД Японии заявил о желании Токио развивать отношения с Россией
Переговоры о мирном договоре двух стран он планирует продолжить на основании "существующих договорённостей.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в Токио заинтересованы в развитии двухсторонних отношений во всех сферах, в том числе в политике. Министр отметил, что в этом ничего не изменилось.
"Я считаю, что мы должны целиком развивать японо-российские отношения в широком спектре областей, в том числе в сфере политики, включая проблему подписания мирного договора, экономики, культуры, чтобы это шло на пользу нашим национальным интересам", — сказал Хаяси на своей первой пресс-конференции.
Он добавил, что переговоры о мирном договоре двух стран будут продолжены на основании "существующих договорённостей.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство Японии во главе с новым премьером Фумио Кисидой ушло в отставку. Главу кабмина должен утвердить император страны Нарухито, после чего председатель правительства даст свою первую пресс-конференцию в качестве.
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