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Новый глав МИД Японии заявил о желании Токио развивать отношения с Россией

Переговоры о мирном договоре двух стран он планирует продолжить на основании "существующих договорённостей.

11 ноября, 01:59

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в Токио заинтересованы в развитии двухсторонних отношений во всех сферах, в том числе в политике. Министр отметил, что в этом ничего не изменилось.

"Я считаю, что мы должны целиком развивать японо-российские отношения в широком спектре областей, в том числе в сфере политики, включая проблему подписания мирного договора, экономики, культуры, чтобы это шло на пользу нашим национальным интересам", — сказал Хаяси на своей первой пресс-конференции.

Новым главой МИД Японии стал экс-министр обороны Ёсимаса Хаяси

Новым главой МИД Японии стал экс-министр обороны Ёсимаса Хаяси

Он добавил, что переговоры о мирном договоре двух стран будут продолжены на основании "существующих договорённостей.

Ранее Лайф сообщал, что Правительство Японии во главе с новым премьером Фумио Кисидой ушло в отставку. Главу кабмина должен утвердить император страны Нарухито, после чего председатель правительства даст свою первую пресс-конференцию в качестве.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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