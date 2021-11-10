Новым главой МИД Японии стал экс-министр обороны Ёсимаса Хаяси

Новым министром иностранных дел Японии в правительстве премьер-министра Фумио Кисиды назначен Ёсимаса Хаяси, который ранее занимал пост главы Миноброны. Состав обновлённого кабмина объявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

"Главой МИД [назначен] Ёсимаса Хаяси", — сказал генсек.

Отметим, что Хаяси сменил на должности главы МИД Тосимицу Мотэги, который на прошедшей неделе стал генеральным секретарём правящей Либерально-демократической партии. Остальные министры сохранили свои портфели.