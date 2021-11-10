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Новым главой МИД Японии стал экс-министр обороны Ёсимаса Хаяси

Состав обновлённого кабмина Страны восходящего солнца был объявлен генеральным секретарём правительства.

10 ноября, 08:08

Фото © Shutterstock

Новым министром иностранных дел Японии в правительстве премьер-министра Фумио Кисиды назначен Ёсимаса Хаяси, который ранее занимал пост главы Миноброны. Состав обновлённого кабмина объявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

"Главой МИД [назначен] Ёсимаса Хаяси", — сказал генсек.

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Отметим, что Хаяси сменил на должности главы МИД Тосимицу Мотэги, который на прошедшей неделе стал генеральным секретарём правящей Либерально-демократической партии. Остальные министры сохранили свои портфели.

Ранее Лайф сообщал, что Правительство Японии во главе с новым премьером Фумио Кисидой ушло в отставку. Сегодня, 10 ноября, премьер-министра должен утвердить император страны Нарухито, после чего председатель правительства даст свою первую пресс-конференцию в качестве главы 101-го кабинета министров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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