Осуждённый по делу "Зимней вишни" пожарный объяснил, что помешало открыть двери кинозала

По словам Андрея Бурсина, препятствием оказался холодильник бара, но обнаружили его только после тушения.

Кемеровский пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением торгового центра "Зимняя вишня", рассказал, почему спасателям не удалось открыть двери в кинозалы. В интервью изданию NGS42.RU он пояснил, что на эвакуационном выходе одного из кинозалов не было ручек, а двери были вровень со стеной.

"Оказалось, что до пожара эта дверь при открытии упиралась в холодильник бара. Когда мы разбирали завалы, он лежал на полу и перегораживал вход. Также в кинозалах были установлены двери "Антипаника", то есть изнутри дверь открыть можно, а снаружи — нет", — рассказал Бурсин.