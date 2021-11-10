Осуждённый по делу "Зимней вишни" пожарный объяснил, что помешало открыть двери кинозала
По словам Андрея Бурсина, препятствием оказался холодильник бара, но обнаружили его только после тушения.
Кемеровский пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением торгового центра "Зимняя вишня", рассказал, почему спасателям не удалось открыть двери в кинозалы. В интервью изданию NGS42.RU он пояснил, что на эвакуационном выходе одного из кинозалов не было ручек, а двери были вровень со стеной.
"Оказалось, что до пожара эта дверь при открытии упиралась в холодильник бара. Когда мы разбирали завалы, он лежал на полу и перегораживал вход. Также в кинозалах были установлены двери "Антипаника", то есть изнутри дверь открыть можно, а снаружи — нет", — рассказал Бурсин.
Напомним, что Андрей Бурсин был приговорён к шести годам заключения по первому делу о пожаре в "Зимней вишне". Ранее Лайф сообщал, что мужчина пытался покончить с собой в СИЗО. У руководителя тушения произошёл нервный срыв и после попытки суицида его доставили в больницу.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России