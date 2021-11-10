Осуждённый по делу "Зимней вишни" пожарный объяснил, что помешало открыть двери кинозала

Кемеровский пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением торгового центра "Зимняя вишня", рассказал, почему спасателям не удалось открыть двери в кинозалы. В интервью изданию NGS42.RU он пояснил, что на эвакуационном выходе одного из кинозалов не было ручек, а двери были вровень со стеной.

"Оказалось, что до пожара эта дверь при открытии упиралась в холодильник бара. Когда мы разбирали завалы, он лежал на полу и перегораживал вход. Также в кинозалах были установлены двери "Антипаника", то есть изнутри дверь открыть можно, а снаружи — нет", — рассказал Бурсин.