Осуждённый по делу "Зимней вишни" пожарный объяснил, что помешало открыть двери кинозала
По словам Андрея Бурсина, препятствием оказался холодильник бара, но обнаружили его только после тушения.
ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России
Кемеровский пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением торгового центра "Зимняя вишня", рассказал, почему спасателям не удалось открыть двери в кинозалы. В интервью изданию NGS42.RU он пояснил, что на эвакуационном выходе одного из кинозалов не было ручек, а двери были вровень со стеной.
"Оказалось, что до пожара эта дверь при открытии упиралась в холодильник бара. Когда мы разбирали завалы, он лежал на полу и перегораживал вход. Также в кинозалах были установлены двери "Антипаника", то есть изнутри дверь открыть можно, а снаружи — нет", — рассказал Бурсин.
Напомним, что Андрей Бурсин был приговорён к шести годам заключения по первому делу о пожаре в "Зимней вишне". Ранее Лайф сообщал, что мужчина пытался покончить с собой в СИЗО. У руководителя тушения произошёл нервный срыв и после попытки суицида его доставили в больницу.
70 лет на всех: Почему родственников погибших не устроил приговор по делу о трагедии в "Зимней вишне"
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
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