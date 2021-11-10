Стоимость газа в Европе упала ниже $800 на фоне роста поставок из России

Стоимость газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $800 за тысячу кубометров на фоне ожидания роста поставок топлива из России. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах снизилась до $791,6 за тысячу кубометров (66 евро за МВтч, исходя из текущего обменного курса валют).