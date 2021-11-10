Стоимость газа в Европе упала ниже $800 на фоне роста поставок из России
Ранее "Газпром" подал заявки на максимальный объём транзита голубого топлива через территорию Украины по контракту.
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Стоимость газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $800 за тысячу кубометров на фоне ожидания роста поставок топлива из России. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).
Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах снизилась до $791,6 за тысячу кубометров (66 евро за МВтч, исходя из текущего обменного курса валют).
Ранее сегодня прокачка газа про трубопроводу Ямал — Европа выросла почти на четверть по сравнению с показателями предыдущего дня. Кроме того, "Газпром" подал на 10 ноября заявки на максимальный объём транзита газа через Украину по контракту в объёме 109,3 миллиона кубометров в сутки.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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