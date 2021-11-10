Буйного пассажира рейса Кемерово — Москва арестовали на 10 суток

Пассажир рейса Кемерово — Москва, который устроил дебош в самолёте, оказался на десять суток в спецприёмнике. Об этом сообщили в МВД.



В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Суд назначил ему десять суток административного ареста, отбывать его дебошир будет в спецприёмнике в Кемерове.