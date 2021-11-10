Буйного пассажира рейса Кемерово — Москва арестовали на 10 суток
Дебошир занял чужое место в салоне и отказывался его покидать. На уговоры мужчина не реагировал и начал ругаться.
Кадр из видео © "МВД Медиа"
Пассажир рейса Кемерово — Москва, который устроил дебош в самолёте, оказался на десять суток в спецприёмнике. Об этом сообщили в МВД.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Суд назначил ему десять суток административного ареста, отбывать его дебошир будет в спецприёмнике в Кемерове.
Напомним, житель Подмосковья в самолёте занял чужое место и отказывался его покидать. На уговоры пассажир не реагировал и начал ругаться. Чтобы разобраться с 45-летним хулиганом, экипаж вызвал подмогу в лице стражей порядка.
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