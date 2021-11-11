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В США россиянина Жукова приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд постановил, что он также должен возместить ущерб на сумму свыше $3,8 млн.

11 ноября, 02:28

Фото © Pixabay

Россиянина Александра Жукова признали виновным в США в электронном мошенничестве. Согласно приговору суда, он пробудет в тюрьме 10 лет, а также заплатит многомиллионный штраф, говорится на сайте Министерства юстиции США.

Соответствующее наказание назначено по четырём пунктам обвинения, среди которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Помимо тюремного заключения, россиянин заплатит 3 827 493 доллара штрафа

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Напомним, что Александр Жуков был арестован в Болгарии в городе Варне по требованию Соединённых Штатов Америки в ноябре 2018 года. Позже он был экстрадирован в Америку.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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