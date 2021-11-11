В США россиянина Жукова приговорили к 10 годам тюрьмы

Россиянина Александра Жукова признали виновным в США в электронном мошенничестве. Согласно приговору суда, он пробудет в тюрьме 10 лет, а также заплатит многомиллионный штраф, говорится на сайте Министерства юстиции США.

Соответствующее наказание назначено по четырём пунктам обвинения, среди которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Помимо тюремного заключения, россиянин заплатит 3 827 493 доллара штрафа