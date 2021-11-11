В США россиянина Жукова приговорили к 10 годам тюрьмы
Суд постановил, что он также должен возместить ущерб на сумму свыше $3,8 млн.
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Россиянина Александра Жукова признали виновным в США в электронном мошенничестве. Согласно приговору суда, он пробудет в тюрьме 10 лет, а также заплатит многомиллионный штраф, говорится на сайте Министерства юстиции США.
Соответствующее наказание назначено по четырём пунктам обвинения, среди которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Помимо тюремного заключения, россиянин заплатит 3 827 493 доллара штрафа
Напомним, что Александр Жуков был арестован в Болгарии в городе Варне по требованию Соединённых Штатов Америки в ноябре 2018 года. Позже он был экстрадирован в Америку.
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