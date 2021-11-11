Воспитатели детсадов на Сахалине бьют тревогу из-за "Игры в кальмара". Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix

Волна популярности южно-корейского сериала "Игра в кальмара" докатилась до самых маленьких. Воспитатели детских садов на Сахалине бьют тревогу — их подопечные начали копировать недетские забавы. В чатах распространяется обращение к родителям прекратить приобщение малышей к просмотру этого фильма.

"Они каждый день играют в саду в эти игры, дублируют фрагменты сериала, имитируют убийства", — цитирует Skr.su сообщение воспитателя одного из детских садов в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска.

По мнению воспитателей, виноваты сами родители, которые позволяют себе смотреть этот "очень жестокий, совсем недетский" сериал вместе со своими ребятишками. Педагоги убеждены, что это самым негативным образом влияет на формирование детской психики и призывают родителей беречь её. Ведь в фильме хоть и используется отсылка к детским играм, однако ставкой там являются человеческие жизни. Воспитатели просят взамен читать подрастающему поколению "добрые книги".