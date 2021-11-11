Экономист дал совет, как сохранить рублёвые сбережения на фоне инфляции

Если ваш приоритет в сбережении средств сдвигается в сторону доходности, то следует инвестировать в долевые инструменты. Такое мнение высказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

В беседе с агентством "Прайм" он подчёркивает, что смешанные фонды облигаций и акций могут принести инвестору до 15–20% годовых. При этом, безусловно, существует риск обесценивания инвестированных сумм.

"Инвестиции в недвижимость сейчас имеют весьма неопределённую перспективу доходности в связи с наметившейся тенденцией падения цен — прежде всего на студии и однушки, значительная доля которых ранее приобреталась в инвестиционных целях", — считает Александр Казанский.

По его мнению, с осторожностью стоит вкладываться и в золото. Он объясняет это тем, что с ноября 2020-го по ноябрь текущего года цена за унцию золота в долларах США упала на 3,5%.

Экономист говорит, что если вы хотите лишь сберечь средства с учётом инфляции, то следует вкладываться в облигации и банковские депозиты. Казанский подчёркивает, что для удержания неквалифицированных инвесторов многие банки и инвесткомпании предлагают защиту капитала для сложных финансовых инструментов.