"Самая красивая в мире женщина" рассказала о депрессии и обратной стороне славы

Белла Хадид заявила, что больше не может жить в иллюзорном красивом мире и молчать, а такие признания, уверена она, помогают справиться с проблемами.

"Социальные сети — не реальность. Те, кто борется, пожалуйста, помните об этом. Иногда всё, что тебе нужно услышать, — это то, что ты не одинок. Поэтому я говорю вам, что вы не одни. Я люблю вас, я вижу вас и слышу вас", — написала Хадид и проиллюстрировала свой рассказ фотографиями, где она со слезами на глазах.