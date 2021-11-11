"Самая красивая в мире женщина" рассказала о депрессии и обратной стороне славы
Белла Хадид заявила, что больше не может жить в иллюзорном красивом мире и молчать, а такие признания, уверена она, помогают справиться с проблемами.
Супермодель Белла Хадид написала откровенный пост. В нём она призналась, что находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Всему виной психическое расстройство, которое не даёт ей спокойно жить и чувствовать себя по-настоящему счастливой.
"Социальные сети — не реальность. Те, кто борется, пожалуйста, помните об этом. Иногда всё, что тебе нужно услышать, — это то, что ты не одинок. Поэтому я говорю вам, что вы не одни. Я люблю вас, я вижу вас и слышу вас", — написала Хадид и проиллюстрировала свой рассказ фотографиями, где она со слезами на глазах.
Своими откровениями "самая красивая женщина в мире" собирается делиться дальше. По её мнению, подобные посты помогают осознать страхи, радости, справиться с болью.
Ранее Лайф писал, что руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне составил список женщин с идеальной внешностью. Тот рейтинг и возглавила американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид.