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Регион
Опубликовано 11 ноября 2021, 02:52
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"Самая красивая в мире женщина" рассказала о депрессии и обратной стороне славы

Белла Хадид заявила, что больше не может жить в иллюзорном красивом мире и молчать, а такие признания, уверена она, помогают справиться с проблемами.

Супермодель Белла Хадид написала откровенный пост. В нём она призналась, что находится в нестабильном эмоциональном состоянии. Всему виной психическое расстройство, которое не даёт ей спокойно жить и чувствовать себя по-настоящему счастливой.

"Социальные сети — не реальность. Те, кто борется, пожалуйста, помните об этом. Иногда всё, что тебе нужно услышать, — это то, что ты не одинок. Поэтому я говорю вам, что вы не одни. Я люблю вас, я вижу вас и слышу вас", написала Хадид и проиллюстрировала свой рассказ фотографиями, где она со слезами на глазах.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Своими откровениями "самая красивая женщина в мире" собирается делиться дальше. По её мнению, подобные посты помогают осознать страхи, радости, справиться с болью.

Блогерша повторила снимок обнажённой Беллы Хадид, показав, как выглядят женщины из реальной жизни
Блогерша повторила снимок обнажённой Беллы Хадид, показав, как выглядят женщины из реальной жизни

Ранее Лайф писал, что руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне составил список женщин с идеальной внешностью. Тот рейтинг и возглавила американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид.

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Фото © Instagram / bellahadid

Артем Порвин
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