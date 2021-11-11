Исследование показало, на какие продукты россияне налегают осенью

Осенью каждый пятый россиянин стал уделять особое внимание выбору пищи, треть стала есть больше фруктов, более 40% увеличили потребление сладкого. К таким выводам пришли аналитики онлайн-ритейлера "Самокат" и группы компаний "Эфко".

"Половина опрошенных жителей страны начали принимать витамины для поддержания иммунитета. Ещё у трети повышение аппетита резко сменяется его полным отсутствием. Почти половина опрошенных (41%) увеличила потребление сладкого, ещё треть - стали чаще пить кофе", — приводит РИА "Новости" сообщение авторов исследования.

Также уточняется, что осенью у россиян повысилась сонливость и тревожность. При этом они стали больше работать, меньше уделять внимание физкультуре, реже бывать на свежем воздухе.

"Чтобы поддержать иммунитет в осенний период каждый второй респондент начал принимать витамины. В топе у россиян витамин D (32%), витамин C (24%) и Омега-3 (21%). Каждый пятый укрепляет иммунитет мультивитаминами, магний и витамины группы B принимают 14% россиян", — рассказали авторы исследования.