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На Камчатке размножились олени, которым грозило вымирание

Грациозный северный рогач — самый крупный в Евразии. Нерациональная охота, браконьерство и развитие инфраструктуры уменьшают его популяцию. Сейчас он занесён в Красную книгу.

11 ноября, 03:37

Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник

  • Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
    Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
  • Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
    Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
  • Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
    Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
  • Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
    Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
  • Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
    Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
  • Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
    Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
  • Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник
    Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник

Стадо камчатских оленей, вымиравшее из-за вулкана, сильно увеличилось. Фото © Facebook / Кроноцкий заповедник

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Единственное на Камчатке крупное стадо диких северных оленей возрождается после извержения вулкана Кизимен. В 2010 году численность животных достигала 900 особей, затем резко сократилась в три раза. Сейчас, как отмечают в Кроноцком заповеднике, количество грациозных рогачей выросло на 20% — до 350 особей.

"Мы наблюдали за оленями в период гона, когда животные объединяются в брачные группировки. Всего в ходе работ было встречено 139 животных, из которых почти 60% — одиночные самки и самки с телятами-сеголетками. Отобрано большое количество проб биоматериала животных для продолжения генетических исследований", рассказывает Нина Ким, научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Несмотря на положительную динамику, стадо пока переживает кризис, для его сохранения по-прежнему нужны кардинальные меры. Например, создание отдельного питомника или хотя бы выделение особой зоны в существующем.

"Необходимо создать охранную зону Кроноцкого заповедника, в которую войдут ключевые местообитания диких северных оленей, их зимние пастбища, которые сейчас находятся за пределами особо охраняемой природной территории", говорит Пётр Шпиленок, директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

До 1980-х годов прошлого века полуостров населяло около 20 тысяч диких северных оленей. К 2006 году их численность сократилась до двух тысяч особей, их занесли в Красную книгу Камчатки как вид с очаговым характером распространения и тенденцией к дальнейшему сокращению.

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Ранее Лайф рассказывал, что в США учёные обнаружили мощный резервуар мутаций ковида в популяции оленей. Эксперты считают, что экспансия патогена среди наиболее распространённых видов животных в Северной Америке может ещё больше затруднить его искоренение.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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