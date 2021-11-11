На Камчатке размножились олени, которым грозило вымирание















Единственное на Камчатке крупное стадо диких северных оленей возрождается после извержения вулкана Кизимен. В 2010 году численность животных достигала 900 особей, затем резко сократилась в три раза. Сейчас, как отмечают в Кроноцком заповеднике, количество грациозных рогачей выросло на 20% — до 350 особей.

"Мы наблюдали за оленями в период гона, когда животные объединяются в брачные группировки. Всего в ходе работ было встречено 139 животных, из которых почти 60% — одиночные самки и самки с телятами-сеголетками. Отобрано большое количество проб биоматериала животных для продолжения генетических исследований", — рассказывает Нина Ким, научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Несмотря на положительную динамику, стадо пока переживает кризис, для его сохранения по-прежнему нужны кардинальные меры. Например, создание отдельного питомника или хотя бы выделение особой зоны в существующем.

"Необходимо создать охранную зону Кроноцкого заповедника, в которую войдут ключевые местообитания диких северных оленей, их зимние пастбища, которые сейчас находятся за пределами особо охраняемой природной территории", — говорит Пётр Шпиленок, директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

До 1980-х годов прошлого века полуостров населяло около 20 тысяч диких северных оленей. К 2006 году их численность сократилась до двух тысяч особей, их занесли в Красную книгу Камчатки как вид с очаговым характером распространения и тенденцией к дальнейшему сокращению.