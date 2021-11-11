Челябинск вне конкуренции: В каких российских городах-миллионниках самые снежные зимы, выяснили аналитики
В десятку таких мегаполисов-лидеров вошла Москва, а замкнул топ-10, как ни странно, Новосибирск.
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Самые снежные зимы в России среди городов с населением более миллиона человек оказались в Челябинске. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс.Погода". В этом же городе зима наступает раньше, чем в других российских мегаполисах. Лайф ознакомился с выводами исследователей.
"Раньше всех, обычно примерно во второй половине сентября, первый снег видят жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска", — говорится по результатам исследования.
Отмечается, что в Челябинске толщина снежного покрова зимой в среднем составляет 181 см. На втором месте оказалась Пермь — 143 см, а тройку лидеров замкнул Нижний Новгород с показателем 126 см. Москва оказалась на седьмом месте: средняя толщина снежного покрова в столице составила 114 см. Топ-10 городов выглядит следующим образом.
- Челябинск — 181 см;
- Пермь — 143 см;
- Нижний Новгород — 126 см;
- Уфа — 120 см;
- Екатеринбург — 118 см;
- Казань — 116 см;
- Москва — 114 см;
- Самара — 114 см;
- Красноярск — 114;
- Новосибирск — 110 см.
А за ними следуют Омск, Воронеж, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону.
Оказалось, что и рекорд последних десяти лет по толщине снежного покрова принадлежит Челябинску. Зимой 2013–2014 года он достиг 240 см. А рекордно снежным днём может похвалиться Волгоград: 11 декабря 2013 года там насыпало сразу 31 см.
А ранее Лайф рассказывал, что метеоролог Тишковец заявил о начале климатической зимы в Москве. Ночь с 9 на 10 ноября была самой холодной в столице за осень.
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