НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Челябинск вне конкуренции: В каких российских городах-миллионниках самые снежные зимы, выяснили аналитики

В десятку таких мегаполисов-лидеров вошла Москва, а замкнул топ-10, как ни странно, Новосибирск.

11 ноября, 04:00

Фото © Pixabay

Самые снежные зимы в России среди городов с населением более миллиона человек оказались в Челябинске. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс.Погода". В этом же городе зима наступает раньше, чем в других российских мегаполисах. Лайф ознакомился с выводами исследователей.

"Раньше всех, обычно примерно во второй половине сентября, первый снег видят жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска", говорится по результатам исследования.

Отмечается, что в Челябинске толщина снежного покрова зимой в среднем составляет 181 см. На втором месте оказалась Пермь — 143 см, а тройку лидеров замкнул Нижний Новгород с показателем 126 см. Москва оказалась на седьмом месте: средняя толщина снежного покрова в столице составила 114 см. Топ-10 городов выглядит следующим образом.

  1. Челябинск — 181 см;
  2. Пермь — 143 см;
  3. Нижний Новгород — 126 см;
  4. Уфа — 120 см;
  5. Екатеринбург — 118 см;
  6. Казань — 116 см;
  7. Москва — 114 см;
  8. Самара — 114 см;
  9. Красноярск — 114;
  10. Новосибирск — 110 см.

А за ними следуют Омск, Воронеж, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону.

Оказалось, что и рекорд последних десяти лет по толщине снежного покрова принадлежит Челябинску. Зимой 2013–2014 года он достиг 240 см. А рекордно снежным днём может похвалиться Волгоград: 11 декабря 2013 года там насыпало сразу 31 см.

"Снега в аккурат": Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима в России

"Снега в аккурат": Синоптик рассказал, какой будет грядущая зима в России

А ранее Лайф рассказывал, что метеоролог Тишковец заявил о начале климатической зимы в Москве. Ночь с 9 на 10 ноября была самой холодной в столице за осень.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1