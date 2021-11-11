Самые снежные зимы в России среди городов с населением более миллиона человек оказались в Челябинске. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс.Погода". В этом же городе зима наступает раньше, чем в других российских мегаполисах. Лайф ознакомился с выводами исследователей.

"Раньше всех, обычно примерно во второй половине сентября, первый снег видят жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска", — говорится по результатам исследования.

Отмечается, что в Челябинске толщина снежного покрова зимой в среднем составляет 181 см. На втором месте оказалась Пермь — 143 см, а тройку лидеров замкнул Нижний Новгород с показателем 126 см. Москва оказалась на седьмом месте: средняя толщина снежного покрова в столице составила 114 см. Топ-10 городов выглядит следующим образом.

Челябинск — 181 см; Пермь — 143 см; Нижний Новгород — 126 см; Уфа — 120 см; Екатеринбург — 118 см; Казань — 116 см; Москва — 114 см; Самара — 114 см; Красноярск — 114; Новосибирск — 110 см.

А за ними следуют Омск, Воронеж, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону.

Оказалось, что и рекорд последних десяти лет по толщине снежного покрова принадлежит Челябинску. Зимой 2013–2014 года он достиг 240 см. А рекордно снежным днём может похвалиться Волгоград: 11 декабря 2013 года там насыпало сразу 31 см.