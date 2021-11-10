Метеоролог Тишковец заявил о начале климатической зимы в Москве

Суточная температура в Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня переходит в сторону отрицательных значений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире "Соловьёв Live".

"Зима не за горами. Именно сегодня по многолетним значениям по климату за последние 30 лет знаменует собой начало так называемой климатической зимы. То есть когда суточная температура воздуха переходит через ноль в сторону отрицательных значений", — сообщил синоптик.

Тишковец отметил, что ночь с 9 на 10 ноября была самой холодной в столице за всю осень. Так, на ВДНХ фиксировалась температура 2,8 градуса мороза, в Тушине было минус 3,2 градуса. А в Подмосковье самые низкие температуры были зарегистрированы в Дубне, Дмитрове, Ногинске и Сергиевом Посаде — в последнем было до семи градусов мороза.

"Это всё продукт влияния гребня антициклона, который будет снижать свою позицию большую часть сегодняшнего дня, то есть это будет переменная облачность без осадков. Но, однако, поздним вечером, ближе к полуночи, с приближением тёплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном, небо снова затянут многоярусные облака, пойдёт небольшой снег. Ну и ветер при этом юго-западных румбов 3,8 м/сек", — рассказал Тишковец.

По его словам, 10 ноября в Москве ожидается температура не выше нуля — плюс два градуса, а в Подмосковье — минус два — плюс три. Кроме того, сначала будет расти атмосферное давление, но к исходу дня спадёт и составит 755 миллиметров ртутного столба.