В Германии впервые за пандемию выявили 50 тысяч новых случаев ковида

Власти Германии сообщили о рекорде по количеству выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Впервые в стране прирост за 24 часа составил более 50 тысяч случаев.

Как сообщил Институт Коха, за сутки выявлено 50 196 заразившихся коронавирусом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 ноября, и он значительно меньше нового показателя — 39 676 случаев заражения. Скончались за сутки от ковида 235 человек.

С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена в Германии у 4 894 250 человек, умерло 97 198 пациентов.