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В Германии впервые за пандемию выявили 50 тысяч новых случаев ковида

Прошлый антирекорд был поставлен накануне и он был куда меньше — 39 676 случаев.

11 ноября, 04:03
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Власти Германии сообщили о рекорде по количеству выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Впервые в стране прирост за 24 часа составил более 50 тысяч случаев.

Как сообщил Институт Коха, за сутки выявлено 50 196 заразившихся коронавирусом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 ноября, и он значительно меньше нового показателя — 39 676 случаев заражения. Скончались за сутки от ковида 235 человек.

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С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена в Германии у 4 894 250 человек, умерло 97 198 пациентов.

В России, где в последнее время тоже были поставлены несколько антирекордов по забоеваемости и смертности от ковида, теперь прогнозируют спад. Население призывают активнее вакцинироваться.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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