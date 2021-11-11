В Германии впервые за пандемию выявили 50 тысяч новых случаев ковида
Прошлый антирекорд был поставлен накануне и он был куда меньше — 39 676 случаев.
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Власти Германии сообщили о рекорде по количеству выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Впервые в стране прирост за 24 часа составил более 50 тысяч случаев.
Как сообщил Институт Коха, за сутки выявлено 50 196 заразившихся коронавирусом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 ноября, и он значительно меньше нового показателя — 39 676 случаев заражения. Скончались за сутки от ковида 235 человек.
С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена в Германии у 4 894 250 человек, умерло 97 198 пациентов.
В России, где в последнее время тоже были поставлены несколько антирекордов по забоеваемости и смертности от ковида, теперь прогнозируют спад. Население призывают активнее вакцинироваться.
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