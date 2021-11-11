Быстро ставший всемирно популярным южнокорейский сериал "Игра в кальмара" обошёл "Игру престолов" от HBO по количеству просмотров связанных с ним роликов на YouTube. На видеохостинге нашли 131 тысячу таких материалов разной продолжительности.

Как сообщает южнокорейский телеканал KBS, в это число входят официальные трейлеры и клипы из сериала, а также видео, созданные поклонниками. Суммарное количество просмотров этих роликов по состоянию на 10 ноября превысило 17 млрд. Число комментариев и реакций (лайков, дизлайков) достигло 533 млн. Данные охватывают период в восемь недель.

"Игра престолов" же за десять лет привела к появлению на YouTube 420 тысяч видеороликов с общей численностью просмотров 16,9 млрд. Под видео было оставлено 233 млн комментариев и реакций.