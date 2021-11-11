Bloomberg узнал о трудностях США в шпионаже за Си Цзиньпином
Положение дел для Штатов становится всё более туманным, тогда как потребность в разведданных растёт.
Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / АР
США не получают достаточно разведывательной информации о том, что происходит в Пекине. По утверждению бывших и нынешних представителей администрации, председатель Си Цзиньпин становится всё более сложным объектом для шпионажа. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, трудности американской разведки связаны с тем, что Пекин нанёс значительный ущерб шпионской сети США ещё до прихода Си Цзиньпина к власти. Сказалась и нехватка кадров, владеющих мандаринским наречием китайского языка.
Источники агентства уточняют, что проблемы с получением информации о происходящем в Китае только усиливаются. Так, например, в условиях скорого окончания второго срока Си Цзиньпина на посту председателя КНР Вашингтон "мало что понимает" в вопросе, кто может быть преемником.
А ранее Лайф рассказывал, что в США пришли в ужас от сближения России и Китая. Если державы объединят свои возможности, они станут противником, которого невозможно одолеть, считает американский обозреватель Клинт Мэллори. По его словам, Москву нужно "вырвать" из объятий Пекина.
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