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Bloomberg узнал о трудностях США в шпионаже за Си Цзиньпином

Положение дел для Штатов становится всё более туманным, тогда как потребность в разведданных растёт.

11 ноября, 04:25
<p>Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / АР</p>

Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / АР

США не получают достаточно разведывательной информации о том, что происходит в Пекине. По утверждению бывших и нынешних представителей администрации, председатель Си Цзиньпин становится всё более сложным объектом для шпионажа. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, трудности американской разведки связаны с тем, что Пекин нанёс значительный ущерб шпионской сети США ещё до прихода Си Цзиньпина к власти. Сказалась и нехватка кадров, владеющих мандаринским наречием китайского языка.

Источники агентства уточняют, что проблемы с получением информации о происходящем в Китае только усиливаются. Так, например, в условиях скорого окончания второго срока Си Цзиньпина на посту председателя КНР Вашингтон "мало что понимает" в вопросе, кто может быть преемником.

Глава МИД Китая призвал США перестать давить на Пекин

Глава МИД Китая призвал США перестать давить на Пекин

А ранее Лайф рассказывал, что в США пришли в ужас от сближения России и Китая. Если державы объединят свои возможности, они станут противником, которого невозможно одолеть, считает американский обозреватель Клинт Мэллори. По его словам, Москву нужно "вырвать" из объятий Пекина.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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