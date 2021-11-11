Bloomberg узнал о трудностях США в шпионаже за Си Цзиньпином

США не получают достаточно разведывательной информации о том, что происходит в Пекине. По утверждению бывших и нынешних представителей администрации, председатель Си Цзиньпин становится всё более сложным объектом для шпионажа. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, трудности американской разведки связаны с тем, что Пекин нанёс значительный ущерб шпионской сети США ещё до прихода Си Цзиньпина к власти. Сказалась и нехватка кадров, владеющих мандаринским наречием китайского языка.

Источники агентства уточняют, что проблемы с получением информации о происходящем в Китае только усиливаются. Так, например, в условиях скорого окончания второго срока Си Цзиньпина на посту председателя КНР Вашингтон "мало что понимает" в вопросе, кто может быть преемником.