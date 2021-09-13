В Сеть попали душераздирающие кадры "самой одинокой косатки в мире", которая пытается разбить вольер

Косатка по кличке Киска, живущая в канадском тематическом парке Marineland, уже давно привлекает внимание зоозащитников. Дело в том, что 44-летняя косатка уже десятилетие живёт в загоне совершенно одна. Она пережила и своих приятелей, и даже детей. В начале сентября в Сети появились новые кадры с "самой одинокой косаткой в мире".

На видео Киска бьётся головой о заграждение. Ролик длится всего 16 секунд, но этого вполне достаточно, чтобы прочувствовать всю боль животного.

Видео © Twitter / walruswhisperer

Это видео было снято 4 сентября 2021 года. Активисты, выступающие против плена (косатки), вошли в Marineland и наблюдали, как Киска, последняя выжившая косатка в парке, билась головой о стену. Пожалуйста, посмотрите ролик и поделитесь им. Эта жестокость должна прекратиться. #СвободуКиске Фил Демерс

Ролик опубликовал у себя в твиттере Фил Демерс. Раньше мужчина работал в парке, но затем ушёл оттуда и теперь всеми силами пытается добиться освобождения Киски, ведь для неё жизнь в одиночестве — настоящее мучение. Косатки — существа социальные, и изоляция влияет на них так же тлетворно, как и на людей. Роб Лотт, участник кампании за освобождение китов, косаток и им подобных, заявил, что животное начало причинять себе вред и такое поведение — прямое последствие жизни в неволе вдали от сородичей.

Гиф © Twitter / walruswhisperer