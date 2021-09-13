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В Сеть попали душераздирающие кадры "самой одинокой косатки в мире", которая пытается разбить вольер

Самка, пережившая пятерых своих детёнышей, кажется, бьётся в исступлении, пытаясь то ли выбраться из бассейна, то ли покончить жизнь самоубийством.

13 сентября, 14:46

Кадр из видео © Twitter / walruswhisperer

Косатка по кличке Киска, живущая в канадском тематическом парке Marineland, уже давно привлекает внимание зоозащитников. Дело в том, что 44-летняя косатка уже десятилетие живёт в загоне совершенно одна. Она пережила и своих приятелей, и даже детей. В начале сентября в Сети появились новые кадры с "самой одинокой косаткой в мире".

На видео Киска бьётся головой о заграждение. Ролик длится всего 16 секунд, но этого вполне достаточно, чтобы прочувствовать всю боль животного.

Видео © Twitter / walruswhisperer

Это видео было снято 4 сентября 2021 года. Активисты, выступающие против плена (косатки), вошли в Marineland и наблюдали, как Киска, последняя выжившая косатка в парке, билась головой о стену. Пожалуйста, посмотрите ролик и поделитесь им. Эта жестокость должна прекратиться. #СвободуКиске

Фил Демерс

Ролик опубликовал у себя в твиттере Фил Демерс. Раньше мужчина работал в парке, но затем ушёл оттуда и теперь всеми силами пытается добиться освобождения Киски, ведь для неё жизнь в одиночестве — настоящее мучение. Косатки — существа социальные, и изоляция влияет на них так же тлетворно, как и на людей. Роб Лотт, участник кампании за освобождение китов, косаток и им подобных, заявил, что животное начало причинять себе вред и такое поведение — прямое последствие жизни в неволе вдали от сородичей.

Гиф © Twitter / walruswhisperer

Хронический стресс может поставить под угрозу иммунную систему и физиологию косаток в неволе, вызывая болезни, а иногда и смерть. Киска была без напарника своего вида с 2011 года и лишена всех аспектов социальной культуры, которую она могла бы испытать в дикой природе. Косатки, как и все киты и дельфины, — крайне плохие кандидаты для жизни в неволе

Роб Лотт

Последняя жертва Тиликума: что на самом деле произошло в аквапарке, где косатка сняла скальп с тренера

Последняя жертва Тиликума: что на самом деле произошло в аквапарке, где косатка сняла скальп с тренера

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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