Посол Антонов назвал набором вредных лозунгов американо-украинскую хартию

Посол России в США Анатолий Антонов назвал американо-украинскую хартию о двустороннем "стратегическом партнёрстве" набором вредных лозунгов, которые нацелены на обострение ситуации. Слова дипломата приводятся на странице российской дипмиссии в США в "Фейсбуке".

"Документ — набор лозунгов, причём вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", — отметил Антонов.

Он добавил, что планы по поставкам оружия "киевскому режиму" только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. По мнению посла, упущена ещё одна возможность заставить власти Незалежной остановить войну. Кроме того, как подчеркнул Антонов, настораживает то, что встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне состоялась на фоне резкого обострения ситуации в акватории Чёрного моря, где военно-морские и военно-воздушные силы НАТО "проверяют на прочность" армию и флот РФ.

"Хочется верить, что американо-украинские договорённости не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии", — добавил дипломат.