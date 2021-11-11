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Посол Антонов назвал набором вредных лозунгов американо-украинскую хартию

Дипломат отметил, что планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Незалежной.

11 ноября, 05:14
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Посол России в США Анатолий Антонов назвал американо-украинскую хартию о двустороннем "стратегическом партнёрстве" набором вредных лозунгов, которые нацелены на обострение ситуации. Слова дипломата приводятся на странице российской дипмиссии в США в "Фейсбуке".

"Документ — набор лозунгов, причём вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", — отметил Антонов.

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Он добавил, что планы по поставкам оружия "киевскому режиму" только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. По мнению посла, упущена ещё одна возможность заставить власти Незалежной остановить войну. Кроме того, как подчеркнул Антонов, настораживает то, что встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне состоялась на фоне резкого обострения ситуации в акватории Чёрного моря, где военно-морские и военно-воздушные силы НАТО "проверяют на прочность" армию и флот РФ.

"Хочется верить, что американо-украинские договорённости не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии", — добавил дипломат.

Антонов подчеркнул, что лишь полная реализация Минских соглашений позволит снизить накал на юго-востоке Украины и будет способствовать "оздоровлению региональной, а также глобальной безопасности".

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Ранее Лайф рассказывал, что в американском Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить Украине оружие из-за якобы активности российских войск у границы. При этом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского не подтвердили данные о войсках РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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