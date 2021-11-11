Посол Антонов назвал набором вредных лозунгов американо-украинскую хартию
Дипломат отметил, что планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Незалежной.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Посол России в США Анатолий Антонов назвал американо-украинскую хартию о двустороннем "стратегическом партнёрстве" набором вредных лозунгов, которые нацелены на обострение ситуации. Слова дипломата приводятся на странице российской дипмиссии в США в "Фейсбуке".
"Документ — набор лозунгов, причём вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", — отметил Антонов.
Он добавил, что планы по поставкам оружия "киевскому режиму" только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. По мнению посла, упущена ещё одна возможность заставить власти Незалежной остановить войну. Кроме того, как подчеркнул Антонов, настораживает то, что встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне состоялась на фоне резкого обострения ситуации в акватории Чёрного моря, где военно-морские и военно-воздушные силы НАТО "проверяют на прочность" армию и флот РФ.
"Хочется верить, что американо-украинские договорённости не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии", — добавил дипломат.
Антонов подчеркнул, что лишь полная реализация Минских соглашений позволит снизить накал на юго-востоке Украины и будет способствовать "оздоровлению региональной, а также глобальной безопасности".
Ранее Лайф рассказывал, что в американском Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить Украине оружие из-за якобы активности российских войск у границы. При этом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского не подтвердили данные о войсках РФ.
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