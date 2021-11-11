В Крыму назвали мышиной вознёй угрозы Киева в адрес Минска из-за полуострова

Власти Украины продолжают "пустую русофобскую мышиную возню" вместо того, чтобы решать многочисленные внутренние проблемы. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, комментируя угрозы Киева в адрес Белоруссии из-за позиции Минска по полуострову, в беседе с РИА "Новости".

По его словам, "крах современной Украины неизбежен". Так, по мнению Чегринца, МИД Незалежной считает, что с помощью своих заявлений может повлиять на отношения между Россией и Белоруссией. Он также отметил, что угрозы со стороны Киева можно охарактеризовать русской пословицей: "Дурень думкой богатеет".

"Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошёл вооружённый переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украины в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента", — заключил Чегринец.