Россиянам не стоит ждать новых вакцин от ковида, заявили в Минпромторге
Как отметил замглавы министерства, исследований ведётся много, но они все проходят в спокойном режиме. По его словам, можно говорить о новых формах уже созданных препаратов.
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В России ведётся разработка до десяти новых вакцин от коронавируса, однако их экономические перспективы неясны и гражданам вряд ли стоит ждать новых препаратов для прививок в ближайшее время. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в беседе с ТАСС.
"Исследований ведётся много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно", — сказал Осьмаков.
Он отметил, что можно говорить о новых формах уже известных препаратов. По его словам, для бизнеса ситуация в четвёртую волную пандемии — "уже завершение начатых в первую волну инвестиционных циклов, которые имеют свою временную и финансовую природу". При этом замглавы Минпромторга добавил, что в последние месяцы Минздрав РФ выдал разрешение на проведения клинических испытаний трёх вакцин. Речь идёт о "Бетуваксе" производства "Института стволовых клеток человека", BCD-250 от Biocad и препарате Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Сроки завершения исследований — от второй половины 2022 года до 2026-го.
Ранее Лайф рассказывал, что глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил возможность применения назальной вакцины от ковида вместо укола. По его словам, однозначного ответа на этот вопрос пока не существует.
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