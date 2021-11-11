Россиянам не стоит ждать новых вакцин от ковида, заявили в Минпромторге

В России ведётся разработка до десяти новых вакцин от коронавируса, однако их экономические перспективы неясны и гражданам вряд ли стоит ждать новых препаратов для прививок в ближайшее время. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в беседе с ТАСС.

"Исследований ведётся много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно", — сказал Осьмаков.

Он отметил, что можно говорить о новых формах уже известных препаратов. По его словам, для бизнеса ситуация в четвёртую волную пандемии — "уже завершение начатых в первую волну инвестиционных циклов, которые имеют свою временную и финансовую природу". При этом замглавы Минпромторга добавил, что в последние месяцы Минздрав РФ выдал разрешение на проведения клинических испытаний трёх вакцин. Речь идёт о "Бетуваксе" производства "Института стволовых клеток человека", BCD-250 от Biocad и препарате Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Сроки завершения исследований — от второй половины 2022 года до 2026-го.