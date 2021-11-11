НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко поздравил жителей Польши с Национальным праздником независимости

Глава республики выразил уверенность, что народы двух стран, "несмотря на политическую конъюнктуру, жёсткие вызовы и угрозы", смогут вместе реализовать "прагматичные объединительные идеи".

11 ноября, 06:37

Фото © ТАСС / Максим Гучек / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "от имени миролюбивого и многонационального народа" республики "и себя лично" поздравил жителей Польши с Национальным праздником независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах. На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений", — говорится в поздравлении.

В Турции отвергли обвинения Польши в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

В Турции отвергли обвинения Польши в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

Лукашенко выразил уверенность, что народы двух стран и в нынешних обстоятельствах, "несмотря на политическую конъюнктуру, жёсткие вызовы и угрозы", смогут вместе воплотить в жизни "прагматичные объединительные идеи", руководствуясь открытостью и рациональным диалогом, "непредвзятым взглядом на прошлое и современность". Кроме того, по его словам, принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, а также совместная работа на международной арене "на пользу стабильности и безопасности" послужат укреплению независимости и суверенитетов двух государств и "станут твёрдым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества".

Тем временем между странами разгорается конфликт из-за миграционного кризиса на границе. Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1