Лукашенко поздравил жителей Польши с Национальным праздником независимости
Глава республики выразил уверенность, что народы двух стран, "несмотря на политическую конъюнктуру, жёсткие вызовы и угрозы", смогут вместе реализовать "прагматичные объединительные идеи".
Фото © ТАСС / Максим Гучек / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко "от имени миролюбивого и многонационального народа" республики "и себя лично" поздравил жителей Польши с Национальным праздником независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах. На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений", — говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил уверенность, что народы двух стран и в нынешних обстоятельствах, "несмотря на политическую конъюнктуру, жёсткие вызовы и угрозы", смогут вместе воплотить в жизни "прагматичные объединительные идеи", руководствуясь открытостью и рациональным диалогом, "непредвзятым взглядом на прошлое и современность". Кроме того, по его словам, принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, а также совместная работа на международной арене "на пользу стабильности и безопасности" послужат укреплению независимости и суверенитетов двух государств и "станут твёрдым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества".
Тем временем между странами разгорается конфликт из-за миграционного кризиса на границе. Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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