Лукашенко поздравил жителей Польши с Национальным праздником независимости

Лукашенко выразил уверенность, что народы двух стран и в нынешних обстоятельствах, "несмотря на политическую конъюнктуру, жёсткие вызовы и угрозы", смогут вместе воплотить в жизни "прагматичные объединительные идеи", руководствуясь открытостью и рациональным диалогом, "непредвзятым взглядом на прошлое и современность". Кроме того, по его словам, принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, а также совместная работа на международной арене "на пользу стабильности и безопасности" послужат укреплению независимости и суверенитетов двух государств и "станут твёрдым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества".