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Модель сменила 500 половых партнёров, и ещё 500 станут её подарком к 30 годам

Девушка отметила, что её не волнует, что думают другие люди, и собирается насладиться этой жизнью по полной.

11 ноября, 06:21

Фото © Facebook / Kaisinkadee.com ขายสินค้าดี ซื้อง่าย ขายไว

Модель по имени Кадзуми из Калифорнии, США, может похвастаться весьма необычным достижением. Девушка призналась, что к своим 24 годам она переспала с 500 партнёрами. Однако не собирается на этом останавливаться и уже построила планы на следующие шесть лет.

Фото © Facebook / Kaisinkadee.com ขายสินค้าดี ซื้อง่าย ขายไว

Фото © Facebook / Kaisinkadee.com ขายสินค้าดี ซื้อง่าย ขายไว

К 30 годам она собирается грандиозно побить собственный рекорд и найти ещё 500 счастливчиков, с которыми предастся утехам. По словам Кадзуми, секс — это её стиль жизни. Она участвовала в свингерских вечеринках и сейчас состоит в полиаморных отношениях.

Фото © Twitter / dailystar

Фото © Twitter / dailystar

При этом Кадзуми не просто встречалась с избранниками, но и вела список своих побед, пишет Daily Star. Для тех, кто показал себя с лучшей стороны, она даже придумала специальные обозначения. Однако от триумфальных заметок пришлось избавиться, когда их нашёл парень Кадзуми, который явно не пришёл от её достижений в восторг.

Честно говоря, я потеряла счёт после 98 или около того. Я обычно записывала их всех в секретный список с кодовыми обозначениями. Ставила звёзды, если партнёры были действительно хорошими, или сердечки, если у меня появлялись чувства к ним

Кадзуми

Любвеобильная красавица заявила, что на 30-летие планирует закатить грандиозную секс-вечеринку. И отметила, что регулярно сдаёт анализы и использует защитные средства.

Об этой звезде "Американского пирога" в конце 90-х мечтал каждый подросток, но время беспощадно

Об этой звезде "Американского пирога" в конце 90-х мечтал каждый подросток, но время беспощадно

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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