Модель сменила 500 половых партнёров, и ещё 500 станут её подарком к 30 годам
Девушка отметила, что её не волнует, что думают другие люди, и собирается насладиться этой жизнью по полной.
Модель по имени Кадзуми из Калифорнии, США, может похвастаться весьма необычным достижением. Девушка призналась, что к своим 24 годам она переспала с 500 партнёрами. Однако не собирается на этом останавливаться и уже построила планы на следующие шесть лет.
К 30 годам она собирается грандиозно побить собственный рекорд и найти ещё 500 счастливчиков, с которыми предастся утехам. По словам Кадзуми, секс — это её стиль жизни. Она участвовала в свингерских вечеринках и сейчас состоит в полиаморных отношениях.
Фото © Twitter / dailystar
При этом Кадзуми не просто встречалась с избранниками, но и вела список своих побед, пишет Daily Star. Для тех, кто показал себя с лучшей стороны, она даже придумала специальные обозначения. Однако от триумфальных заметок пришлось избавиться, когда их нашёл парень Кадзуми, который явно не пришёл от её достижений в восторг.
Честно говоря, я потеряла счёт после 98 или около того. Я обычно записывала их всех в секретный список с кодовыми обозначениями. Ставила звёзды, если партнёры были действительно хорошими, или сердечки, если у меня появлялись чувства к ним
Любвеобильная красавица заявила, что на 30-летие планирует закатить грандиозную секс-вечеринку. И отметила, что регулярно сдаёт анализы и использует защитные средства.
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