Модель сменила 500 половых партнёров, и ещё 500 станут её подарком к 30 годам

Модель по имени Кадзуми из Калифорнии, США, может похвастаться весьма необычным достижением. Девушка призналась, что к своим 24 годам она переспала с 500 партнёрами. Однако не собирается на этом останавливаться и уже построила планы на следующие шесть лет.

К 30 годам она собирается грандиозно побить собственный рекорд и найти ещё 500 счастливчиков, с которыми предастся утехам. По словам Кадзуми, секс — это её стиль жизни. Она участвовала в свингерских вечеринках и сейчас состоит в полиаморных отношениях.

Фото © Twitter / dailystar

При этом Кадзуми не просто встречалась с избранниками, но и вела список своих побед, пишет Daily Star. Для тех, кто показал себя с лучшей стороны, она даже придумала специальные обозначения. Однако от триумфальных заметок пришлось избавиться, когда их нашёл парень Кадзуми, который явно не пришёл от её достижений в восторг.

Честно говоря, я потеряла счёт после 98 или около того. Я обычно записывала их всех в секретный список с кодовыми обозначениями. Ставила звёзды, если партнёры были действительно хорошими, или сердечки, если у меня появлялись чувства к ним Кадзуми