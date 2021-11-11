На "Госуслугах" может появиться раздел для жалоб на фейки о ковиде

Создать на базе портала "Госуслуги" раздел, в котором граждане смогут информировать о распространении фейковых сведений и слухов о ковиде и несоблюдении санитарных норм, предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Как отметил Петров, часто происходят такие ситуации, когда люди и учреждения специально "игнорируют санитарные ограничения и правила", тем самым ставят под удар борьбу с коронавирусом. Поскольку меры, принимаемые государством в связи с пандемией, важны, то "целесообразно создать доступный инструмент", с помощью которого общественность сможет контролировать исполнение предписаний.

"В частности, прошу вас оценить идею создания на базе сервиса "Госуслуги" раздела, в котором граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также должностными), направленных на борьбу с пандемией", — говорится в тексте обращения.

Также подчёркивается, что с помощью этого сервиса получится снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы. Вместе с тем данная мера даст возможность госорганам оперативнее реагировать на сигналы, уверен общественник.