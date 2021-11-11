Аналитик рассказал, что купить на глобальной распродаже 11.11

Распродажа 11.11, которая проходит 11 ноября на многих маркетплейсах и в магазинах, дарит возможность приобрести по сниженной цене те товары, на которые редко можно увидеть скидки. Таким мнением поделился основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с Ura.ru.

"Именно в эти дни можно найти какие-то интересные специальные предложения по тем товарам, по которым цена жёстко регулируется поставщиком. Например, продукция Apple. На неё нечасто есть какие-то скидки глубокие", — отметил эксперт.

По его словам, если компания идёт на то, чтобы делать спецпредложения в этот день, то в другое время интересных акций можно и не увидеть. При этом Федяков отметил, что часто перед проведением распродаж по многим товарам стараются снижать активность по скидкам или просто их убирать, а в момент акции "включать на полную катушку, чтобы стимулировать продажи".

В свою очередь президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин считает, что распродажа 11.11 ничем не отличается от "Чёрной пятницы" и предновогодних скидок, а значит, шопингом нужно заниматься с умом. Он рекомендует успокоиться, не нервничать, составить список необходимых товаров и определить для себя, какую сумму вы готовы потратить.

"Если вы привыкли, условно, покупать бытовую технику в магазине под названием "Десяточка", то и продолжайте это делать. Не надо идти в "Двадцаточку", которую вы никогда не видели. Берите известные продукты у известного поставщика, а иначе это чревато потерями", — заключил Березин.