"Говорил же, не надо ехать!": Регистратор заснял гибель камчатских рыбаков, "штурмовавших" реку на машине
Причём один из них не соглашался с маршрутом, который выбрал товарищ. Отметим, что мост находится всего в трёх километрах от места трагедии.
Скриншот © t.me / shot_shot
Регистратор снял, как утонули камчатские рыбаки, переезжая через реку на машине. Видео © t.me / shot_shot
В Усть-Большерецком районе Камчатского края погибли два рыбака, когда пытались переехать на машине реку. Последние минуты их жизни запечатлел видеорегистратор, сообщает телеграм-канал SHOT. В нём же опубликована сама запись.
На кадрах видно, что мужчины изначально спорили, как перебраться на другую сторону реки Плотникова. В результате рыбаки решили переехать по воде, один из них утверждал, что недалеко. Пока они перебирались, машину начало сносить течением. Затем внедорожник перевернулся. "Говорил же, не надо ехать, блин. Вылазить надо!" — сказал один из пассажиров. В этот момент вода уже начала заполнять салон. На видео слышно, как один из мужчин говорит, что дверь не открывается.
В результате погибло двое мужчин, ещё одному удалось выбраться. Выживший был на пассажирском сиденье. Отметим, что мост через реку, которую пытались переехать рыбаки, находится всего в трёх километрах от места происшествия.
Ранее Лайф писал, что калининградский рыбак отправился на залив в шторм и почти сутки провёл на острове. С собой у мужчины не было еды. Спасли его полицейский и волонтёр, случайно заметившие яркий жилет.
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