На кадрах видно, что мужчины изначально спорили, как перебраться на другую сторону реки Плотникова. В результате рыбаки решили переехать по воде, один из них утверждал, что недалеко. Пока они перебирались, машину начало сносить течением. Затем внедорожник перевернулся. "Говорил же, не надо ехать, блин. Вылазить надо!" — сказал один из пассажиров. В этот момент вода уже начала заполнять салон. На видео слышно, как один из мужчин говорит, что дверь не открывается.