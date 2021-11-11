СМИ сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии

Подросток-беженец умер в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает польское издание OKO.press со ссылкой на нескольких иракцев, которые также живут в этом лагере.

По их словам, 14-летний курд скончался от простуды, тело мальчика якобы забрали белорусские службы. Однако официально эта информация не подтверждена. По данным "Sputnik Беларусь", медики, прибывшие в лагерь для осмотра людей, также не слышали о смерти ребёнка.