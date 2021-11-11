СМИ сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии
Тело якобы забрали белорусские службы. При этом официально информация о трагическом инциденте не подтверждена.
Подросток-беженец умер в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает польское издание OKO.press со ссылкой на нескольких иракцев, которые также живут в этом лагере.
По их словам, 14-летний курд скончался от простуды, тело мальчика якобы забрали белорусские службы. Однако официально эта информация не подтверждена. По данным "Sputnik Беларусь", медики, прибывшие в лагерь для осмотра людей, также не слышали о смерти ребёнка.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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