В ФАС не увидели причин для повышения тарифов на проводной интернет и телевидение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время не видит причин для повышения тарифов на услуги проводного интернета и телевидения. Об этом говорится в сообщении ФАС в телеграм-канале.

"В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рынок связи является социально значимым и служба на постоянной основе проводит мониторинг повышения тарифов по всей стране. Так, при поступлении жалоб от граждан или при обнаружении информации об увеличении стоимости ФАС проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования.