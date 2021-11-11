Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП актрисы Сафоновой

Напомним, ДТП с тремя авто произошло накануне на проспекте Мира. Позднее стало известно, что одной из пострадавших оказалась Елена Сафонова, с переломами и другими травмами она была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Лайф также нашёл владельца BMW, влетевшего на встречке в Hyundai с актрисой. По его словам, около двух лет назад купил эту машину в салоне и подарил её сыну. С тех пор автомобиль он не видел.