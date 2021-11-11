Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП актрисы Сафоновой
Накануне с переломами и другими травмами она была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Фото © LIFE
Актриса Елена Сафонова, накануне пострадавшая в ДТП на проспекте Мира в Москве, находится в состоянии средней тяжести. Об этом РИА "Новости" сообщили в НИИ имени Склифосовского.
Напомним, ДТП с тремя авто произошло накануне на проспекте Мира. Позднее стало известно, что одной из пострадавших оказалась Елена Сафонова, с переломами и другими травмами она была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Лайф также нашёл владельца BMW, влетевшего на встречке в Hyundai с актрисой. По его словам, около двух лет назад купил эту машину в салоне и подарил её сыну. С тех пор автомобиль он не видел.
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