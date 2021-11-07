Дёшево и достойно: Лучшие бюджетные телевизоры, которые можно купить в 2021 году Оглавление Телевизоры 32 дюйма Телевизоры 40–43 дюйма Телевизоры 49–55 дюймов Телевизоры 60–70 дюймов Впереди "чёрная пятница" и новогодние распродажи. Это отличный шанс найти хороший телевизор по низкой цене. 42437 42437 Фото © Shutterstock

Телевизоры 32 дюйма

Одним из самых дешёвых в канун распродаж неожиданно стал 32-дюймовый телевизор Telefunken TF-LED32S02T2. Недорогое устройство может похвастаться хорошим звуком и акустикой мощностью 20 Вт, диагональю экрана 32 дюйма (80 см), приличным углом обзора, частотой обновления 60 Гц и блоком питания со сниженным энергопотреблением. В ряде маркетплейсов и в некоторых крупных магазинах вместе с покупкой в подарок можно получить стильную подставку. Средняя стоимость новинки — 13 тысяч рублей.

В категории "телевизоры до 15 тысяч рублей" вполне может победить LEFF 32H520T. Устройство с хорошей звуковой системой и экраном с диагональю 32 дюйма продаётся в магазинах примерно за 13 500 рублей. Помимо стандартного набора функций для подобных телевизоров внутри загружена операционная система Android, поддерживающая Smart TV.

При максимальном бюджете покупки до 20 тысяч рублей выбор телевизоров чуть шире. Можно остановить свой выбор на 32-дюймовом Haier LE32K6500SA с улучшенной стереосистемой за 18 тысяч рублей или заплатить на тысячу больше и выбрать Haier 32 Smart TV HX — устройство с менее мощной звуковой системой, но встроенным Smart TV.

Телевизоры 40–43 дюйма

Ближайшая ноябрьская распродажа 11.11 — хороший шанс найти приличный телевизор по низкой цене. Перед главным торговым событием осени цены снижают как крупные маркетплейсы, так и неофициальные продавцы. Самое серьёзное падение цен в бюджетном сегменте уже началось — телевизоры с диагональю экрана 42 дюйма подешевели до психологической отметки.

Лидером по падению цены в последние пару дней стал телевизор Hyundai H-LED42FT3003. Это бюджетная модель с диагональю 42 дюйма и разрешением экрана 1920 x 1080. Неплохая контрастность (3000:1), 16 Вт мощности встроенной акустики и частота обновления 60 Гц доступны в магазинах примерно за 16 тысяч рублей.

Один из самых популярных телевизоров с поддержкой Smart TV — BBK 42LEX-7143. На борту экран с хорошей контрастностью (4000:1), приличной цветопередачей и минимальным временем отклика, хорошая встроенная акустика мощностью 20 Вт, а также Smart TV. Стоимость устройства — 19 500 рублей.

Наиболее интересная модель в пределах 20 тысяч — 40-дюймовый Hyundai H-LED40ES5108. Устройство обладает экраном с повышенной контрастностью (5000:1), но самым скромным временем отклика — 9,5 секунды. Ради хорошего экрана с неплохим углом обзора пришлось пожертвовать звуковой системой — здесь встроенная акустика выдаёт всего 16 Вт мощности.

За небольшую доплату в пару тысяч рублей можно купить самый большой телевизор в классе — 43-дюймовый Hyundai H-LED43FS5003 со встроенным модулем "Яндекс.ТВ". Внутри всё прилично: хороший экран с контрастностью 5000:1 и частотой обновления 60 Гц. Единственная особенность — скромная аудиосистема на 16 Вт. Но и цена не самая высокая — 21 990 рублей.

Телевизоры 49–55 дюймов

Самый доступный телевизор с поддержкой 4К — 50-дюймовый IRBIS 50S01UD354BS. За ТВ с экраном 3840 x 2160 пикселей просят всего 23 тысячи рублей. Выдающихся характеристик за такие деньги ждать не стоит, но внутри находится видеопроцессор MTK5522, "разгоняющий" картинку в динамичных сценах. А вот звук не самый выдающийся — всего 16 Вт.

За модель от Hyundai с похожими характеристиками придётся отдать почти 30 тысяч. Модель H-LED50FU7004 со встроенным модулем "Салют-ТВ" подешевела почти на две тысячи и, вероятно, будет дешеветь и дальше. Из бонусов — хороший угол обзора и неплохая 20-ваттная акустика.

В классе телевизоров побольше пока царствует Hisense 55A7300F. В стандартной комплектации — экран с диагональю 55 дюймов, поддержкой Ultra HD 4K и контрастностью 5000:1. На борту видеопроцессор Quad Core/MSD6886, который поможет системе в динамичных сценах, но звука может не хватить — мощность встроенной аудиосистемы устройства всего 16 Вт. Цена устройства — 30 тысяч рублей.

Ближайший брендовый конкурент от LG обойдётся почти на шесть тысяч дороже. 49-дюймовый корейский 49UK6200PLA меньше по диагонали, но имеет шустрый видеопроцессор Quad и 20-ваттную встроенную акустику. Проблема всего одна — этих телевизоров почти нигде нет в наличии. Придётся заказывать и ждать пару дней.

Телевизоры 60–70 дюймов

В классе телевизоров побольше неожиданный лидер — одним из самых доступных стал POLARLINE 65PU51TC-SM. Устройство поддерживает Ultra HD 4K и оснащено хорошей звуковой системой мощностью 20 Вт. Также на борту видеопроцессор Cortex-A53 и операционная система Android 7.0. Цена устройства — 41 тысяча рублей.

Ближайший брендовый преследователь — LG 65UP77026LB — почти на 21 тысячу дороже. За внушительную переплату доступны Active HDR и True Color Accuracy, которые делают изображение более живым и приятным. Встроенная операционная система поддерживает колонки "Яндекса" и поиск связанного контента, который ищет нейросеть, но расплачиваться за такие характеристики пришлось не только ценой, но и весом: устройство на три кило тяжелее, чем телевизор POLARLINE, — почти 22 кг.