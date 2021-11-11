В Красноярске известная блогерша умерла после пластической операции
По предварительным данным экспертов, смерть наступила в результате тромбоэмболии лёгочных путей. Яне было 47 лет.
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Следственный комитет начал проверку по факту смерти жительницы Новосибирска, которая перенесла пластическую операцию в клинике в Красноярске. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Как уточнили в ведомстве, 1 ноября женщине провели хирургическую операцию в одной из клиник пластической хирургии в Центральном районе города, уже на следующие сутки она умерла.
"По предварительным данным экспертов, смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии лёгочных путей", — говорится в релизе.
По данным NGS.ru, 47-летняя умершая женщина — блогер Яна Фиалковская. Она обрела известность после того, как похудела на 60 килограммов и стала помогать подписчикам с похудением.
Следователи проводят процессуальную проверку, устанавливают обстоятельства смерти пациентки. Также будет дана комплексная оценка деятельности врачей и назначена судебно-медицинская экспертиза.
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