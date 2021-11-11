В Кремле оценили возможность введения новых антиковидных ограничений

Пока вводить на федеральном уровне новые антикоронавирусные ограничения не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом подчеркнув, что ситуация с распространением заболевания сегодня развивается не самым благоприятным образом.

"В настоящий момент нет, но, ещё раз повторяю, ситуация же развивается не самым благоприятным образом", — отметил представитель Кремля.