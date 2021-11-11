В Кремле оценили возможность введения новых антиковидных ограничений
По словам Дмитрия Пескова, всё будет зависеть от развития ситуации с распространением заболевания.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Пока вводить на федеральном уровне новые антикоронавирусные ограничения не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом подчеркнув, что ситуация с распространением заболевания сегодня развивается не самым благоприятным образом.
"В настоящий момент нет, но, ещё раз повторяю, ситуация же развивается не самым благоприятным образом", — отметил представитель Кремля.
А накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на региональном и федеральном уровнях не исключено введение более строгих ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. При этом, по её словам, в подобных ситуациях власти опираются на мнение учёных и специалистов.
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