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В Кремле оценили возможность введения новых антиковидных ограничений

По словам Дмитрия Пескова, всё будет зависеть от развития ситуации с распространением заболевания.

11 ноября, 10:01
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Пока вводить на федеральном уровне новые антикоронавирусные ограничения не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом подчеркнув, что ситуация с распространением заболевания сегодня развивается не самым благоприятным образом.

"В настоящий момент нет, но, ещё раз повторяю, ситуация же развивается не самым благоприятным образом", — отметил представитель Кремля.

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А накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на региональном и федеральном уровнях не исключено введение более строгих ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. При этом, по её словам, в подобных ситуациях власти опираются на мнение учёных и специалистов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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