Полную отмену QR-кодов сочли возможной в Кремле только после окончания пандемии
По словам Дмитрия Пескова, ориентироваться на уровень коллективного иммунитета здесь не стоит, потому что это величина, к сожалению, непостоянная.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Полная отмена QR-кодов и других коронавирусных ограничений возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определённо может последовать, но полная отмена — после того, как пандемия кончится", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что" общественный иммунный порог — это же тоже не константа", но он должен поддерживаться на максимально возможной планке за счёт постоянной ревакцинации.
Ранее стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают лекарство, которое призвано подавлять распространение коронавируса в организме. По словам директора центра Александра Гинцбурга, лекарственные средства, которые используются сейчас, недостаточно эффективны при тяжёлых формах ковида.
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