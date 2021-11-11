Полную отмену QR-кодов сочли возможной в Кремле только после окончания пандемии

Полная отмена QR-кодов и других коронавирусных ограничений возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определённо может последовать, но полная отмена — после того, как пандемия кончится", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что" общественный иммунный порог — это же тоже не константа", но он должен поддерживаться на максимально возможной планке за счёт постоянной ревакцинации.