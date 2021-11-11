В России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом за сутки
Больше всего заболевших, как и прежде, выявили в Москве (+6240), Санкт-Петербурге (+3230), Подмосковье (+2617), в Самарской области (+1791) и в Крыму (+819).
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщил в четверг федеральный оперштаб. Общее число заражённых с начала пандемии достигло 8 952 472 человек, а в относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.
Больше всего заболевших, как и прежде, выявили в Москве (+6240), Санкт-Петербурге (+3230), Подмосковье (+2617), в Самарской области (+1791) и в Крыму (+819). Много новых случаев продолжают выявлять в Нижегородской, Воронежской и Свердловской областях, а также в Красноярском и Пермском краях. В указанных регионах за прошедшие сутки выявили более 700 новых случаев ковида.
Ранее стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают лекарство, которое призвано подавлять распространение коронавируса в организме. По словам директора центра Александра Гинцбурга, лекарственные средства, которые используются сейчас, недостаточно эффективны при тяжёлых формах ковида.
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