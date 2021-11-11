В Польше заявили, что около 150 мигрантов пытались прорваться через границу
В погранохране заявили, что люди были агрессивно настроены, бросались ветками и камнями, пытались сломать забор.
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Поздним вечером 10 ноября большая группа нелегальных мигрантов снова попыталась прорваться через границу Белоруссии и Польши. Об этом заявила представитель пресс-службы польской погранохраны Эвелина Шчепаньская.
"Ситуация очень сложная. Постоянно доходит до попыток силового форсирования границы. На этот раз в районе Бяловежи границу пытались перейти 150 агрессивно настроенных мигрантов. Они бросались ветками и камнями в наших сотрудников, пытались сломать забор при помощи веток", — цитирует её ТАСС.
Польские силовики предотвратили эту попытку.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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