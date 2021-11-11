В Польше заявили, что около 150 мигрантов пытались прорваться через границу

Поздним вечером 10 ноября большая группа нелегальных мигрантов снова попыталась прорваться через границу Белоруссии и Польши. Об этом заявила представитель пресс-службы польской погранохраны Эвелина Шчепаньская.

"Ситуация очень сложная. Постоянно доходит до попыток силового форсирования границы. На этот раз в районе Бяловежи границу пытались перейти 150 агрессивно настроенных мигрантов. Они бросались ветками и камнями в наших сотрудников, пытались сломать забор при помощи веток", — цитирует её ТАСС.