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Опрос показал, сколько россиян считают себя добрыми

Большинство уверены, что развить в себе милосердие возможно. Более половины считает, что раньше люди проявляли больше доброты.

11 ноября, 08:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

К Всемирному дню доброты, который отмечают 13 ноября, телеканал "360" совместно с мессенджером Viber провёл опрос о том, что такое доброта и как её проявляют люди. В исследовании приняли участие более семи тысяч жителей России и стран СНГ в возрасте от 18 до 65 лет. При этом, как отмечают эксперты, женщины отвечали охотнее мужчин.

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Так, 50,06% опрошенных россиян считают себя добрыми, скорее добрыми — 39,60%. При этом отрицают в себе данное качество 1,27% респондентов, сомневаются в его наличии 2,39% человек.

Фото © Телеканал "360"

Фото © Телеканал "360"

Среди жителей стран СНГ добрыми себя считают 46,87% опрошенных, а скорее добрыми — 40,33%. Отрицательно ответили на этот вопрос 1,81% участников опроса, а доля сомневающихся составляет 2,85%.

Также 11,87% россиян считают, что их окружают добрые люди. А вот 4,39% с этим не согласны. Среди респондентов из стран СНГ видят вокруг себя доброе окружение лишь 9,75%. А "немного" или "совсем нет" ответили 37,36% и 4,53%, соответственно.

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Большая часть участников опроса сделала что-то доброе на этой неделе. Об этом заявили 68,01% россиян и 69,82% жителей стран ближнего зарубежья. При этом помнят о добрых поступках, совершённых пару месяцев назад и в прошлом году, 2,41% и 2,51% россиян, а затруднились ответить 11,54% респондентов.

Более 70% опрошенных часто говорят приятное людям, чтобы поднять им настроение. При этом для 18,85% респондентов из России и 17,82% жителей соседних стран — это редкость. Также 18,32% опрошенных готовы проявлять доброту чаще. Кроме того, более 70% считают, что это качество можно в себе развить.

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По данным опроса, большинство считает, что раньше люди проявляли больше доброты. Такого мнения придерживаются 63,66% россиян и 59,23% жителей стран СНГ.

Ранее учёные выяснили, что мужчины переживают расставание острее женщин. При этом участники опроса чаще всего жаловались на проблемы с доверием и коммуникацией.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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