Россия оказалась одной из самых опасных стран для владельцев Android

Россия вошла в пятёрку стран, где зафиксировано наибольшее количество угроз для владельцев Android. Только за четыре месяца (с мая по август) 2021 года их число увеличилось на 32,6% в сравнении с началом года. Такие данные следуют из отчёта о веб-угрозах международного разработчика антивирусных решений ESET. Документ есть в распоряжении Лайфа.

Отмечается, что большое количество угроз также зафиксировано в Индии, Бразилии, Мексике и на Украине. Особенно выросла с начала 2021 года активность банковских вредоносных программ и приложений для Android — таких атак стало больше аж на 200%.

"Например, число скачиваний распространённого в России опасного трояна TrojanDropper.Agent, который проникает в операционную систему, меняет внутренние настройки и ворует личные данные, увеличилось на 18,4%", — говорится в отчёте.

Также наблюдается рост числа киберугроз и в других категориях. Например, шпионского программного обеспечения стало больше на 71%, а троянов для показа нежелательной рекламы на Android — на 63%. Тем не менее количество угроз, исходящих от криптомайнеров и программ-вымогателей, за период с мая по август текущего года снизилось на 14,3% и 7,7% соответственно.