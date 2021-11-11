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Правительство Чехии подало в отставку после победы оппозиции на парламентских выборах

Согласно конституции, президент должен поручить членам кабинета министров продолжить исполнение обязанностей до формирования нового правительства.

11 ноября, 08:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство Чехии, которое возглавляет лидер движения ANO премьер Андрей Бабиш, 11 ноября подало в отставку. Об этом сообщает CNN Prima News.

По данным телеканала, прошение об отставке было направлено в аппарат президента Милоша Земана. По словам самого Бабиша, в последнем разговоре лидер республики поинтересовался у него, не хочет ли он попытаться сформировать правительство. Премьер отказался, подчеркнув, что уважает демократию и конституцию.

Согласно основному закону Чехии, до назначения новых членов кабмина Земан должен поручить нынешним продолжать исполнять свои обязанности.

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Напомним, в октябре победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе". Второе место заняло центристское движение ANO. Его глава — премьер-министр Андрей Бабиш — заявил, что у оппонентов была единственная цель — "поразить" его. Составляющие либеральные партийные коалиции политсилы теперь создают новый кабмин. Кандидатом на пост премьера является председатель праволиберальной Гражданской демократической партии, политолог Петр Фиала.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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