Правительство Чехии подало в отставку после победы оппозиции на парламентских выборах

По данным телеканала, прошение об отставке было направлено в аппарат президента Милоша Земана. По словам самого Бабиша, в последнем разговоре лидер республики поинтересовался у него, не хочет ли он попытаться сформировать правительство. Премьер отказался, подчеркнув, что уважает демократию и конституцию.