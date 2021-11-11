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СК возбудил уголовное дело после того, как малыш едва не погиб в загоревшейся машине

Медики оценивают состояние ребёнка как стабильно тяжёлое. Мальчик находится в реанимации, но пребывает в сознании.

11 ноября, 08:07
<p>Фото © <a href="https://komi.sledcom.ru/news/item/1627704/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми</a></p>

Фото © Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" после того, как двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшейся в городе Печоре запертой машине. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Коми.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми принято к производству уголовное дело по факту происшествия с ребёнком в автомобиле, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — говорится в релизе.

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Отмечается, что по делу проводятся следственные и процессуальные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщили Лайфу в Минздраве региона, на данный момент в состоянии ребёнка нет изменений, оно оценивается как стабильно тяжёлое. Малыш находится в детской реанимации, но пребывает в сознании.

Напомним, об инциденте стало известно накануне, 10 ноября. Сообщалось, что малыш едва не погиб в загоревшейся машине, пока отец ел в столовой. Мальчик получил отравление угарным газом, его госпитализировали с ожогами третьей степени.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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