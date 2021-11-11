СК возбудил уголовное дело после того, как малыш едва не погиб в загоревшейся машине
Медики оценивают состояние ребёнка как стабильно тяжёлое. Мальчик находится в реанимации, но пребывает в сознании.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" после того, как двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшейся в городе Печоре запертой машине. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Коми.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми принято к производству уголовное дело по факту происшествия с ребёнком в автомобиле, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — говорится в релизе.
Отмечается, что по делу проводятся следственные и процессуальные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.
Как сообщили Лайфу в Минздраве региона, на данный момент в состоянии ребёнка нет изменений, оно оценивается как стабильно тяжёлое. Малыш находится в детской реанимации, но пребывает в сознании.
Напомним, об инциденте стало известно накануне, 10 ноября. Сообщалось, что малыш едва не погиб в загоревшейся машине, пока отец ел в столовой. Мальчик получил отравление угарным газом, его госпитализировали с ожогами третьей степени.
Комментариев: 0