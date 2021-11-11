На Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли

Госкино Украины запретило фильм, в котором одну из главных ролей сыграл лидер Незалежной Владимир Зеленский. Речь идёт о комедии "Ржевский против Наполеона", где нынешний президент сыграл роль французского императора. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011 г., режиссёр М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", — цитирует оно сообщение Госкино.

Причина же запрета в том, что одну из ролей в ленте исполнил российский комик Юрий Гальцев, который включён в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц.