На Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли
Президент Незалежной не только снялся в ленте, но и выступил продюсером вместе со своими компаньонами по "95-му кварталу".
Кадр фильма "Ржевский против Наполеона" / Реж. Марюс Вайсберг, сценарий Андрей Яковлев, Михаил Савин, Андрей Ильков
Госкино Украины запретило фильм, в котором одну из главных ролей сыграл лидер Незалежной Владимир Зеленский. Речь идёт о комедии "Ржевский против Наполеона", где нынешний президент сыграл роль французского императора. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".
"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011 г., режиссёр М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", — цитирует оно сообщение Госкино.
Причина же запрета в том, что одну из ролей в ленте исполнил российский комик Юрий Гальцев, который включён в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц.
Зеленский же не только сыграл роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма вместе со своими компаньонами по "95-му кварталу" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссёром и продюсером Сергеем Ливневым.
А ранее на Украине призвали запретить концерты певицы Ёлки (Елизавета Иванцив) и Ирины Круг (Ирина Воробьёва), а также рэпера Басты (Василий Вакуленко).
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