Акции "Аэрофлота" упали после новостей о возможных санкциях

Стоимость акций компании "Аэрофлот" резко снизилась в ходе торгов на Московской бирже после сообщений о возможных санкциях. Согласно данным площадки, в первые минуты торгов бумаги подешевели до 66,28 рубля. Так, относительно закрытия предыдущего дня стоимость акций упала на 2,3%.

При этом на 10:11 мск они торговались на уровне 67,08 рубля за бумагу (-1,12%).

Напомним, издание Politico сообщило, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Список таких ограничений и компаний будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.