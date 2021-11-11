Акции "Аэрофлота" упали после новостей о возможных санкциях
На 10:11 по времени российской столицы на Московской бирже они торговались на уровне 67,08 рубля за бумагу.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Стоимость акций компании "Аэрофлот" резко снизилась в ходе торгов на Московской бирже после сообщений о возможных санкциях. Согласно данным площадки, в первые минуты торгов бумаги подешевели до 66,28 рубля. Так, относительно закрытия предыдущего дня стоимость акций упала на 2,3%.
При этом на 10:11 мск они торговались на уровне 67,08 рубля за бумагу (-1,12%).
Напомним, издание Politico сообщило, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Список таких ограничений и компаний будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.
Как уже писал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Комментариев: 0