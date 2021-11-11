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Акции "Аэрофлота" упали после новостей о возможных санкциях

На 10:11 по времени российской столицы на Московской бирже они торговались на уровне 67,08 рубля за бумагу.

11 ноября, 08:20

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Стоимость акций компании "Аэрофлот" резко снизилась в ходе торгов на Московской бирже после сообщений о возможных санкциях. Согласно данным площадки, в первые минуты торгов бумаги подешевели до 66,28 рубля. Так, относительно закрытия предыдущего дня стоимость акций упала на 2,3%.

При этом на 10:11 мск они торговались на уровне 67,08 рубля за бумагу (-1,12%).

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Напомним, издание Politico сообщило, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Список таких ограничений и компаний будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.

Как уже писал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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