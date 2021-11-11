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В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства, эта тема находится в ведении правительственного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

11 ноября, 09:50

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина не обсуждал вопрос введения на федеральном уровне QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалось", — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане введут QR-коды на транспорте. Такая мера вступит в силу через две недели. Глава республики Рустам Минниханов отметил, что режим нерабочих дней в регионе продлевать не будут, однако ряд ограничений сохраняется до улучшения эпидемиологической обстановки.


Между тем в Кремле открестились от вопроса о введении QR-кодов на транспорте. Как пояснил Песков, эта тема находится в ведении правительственного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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