В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина не обсуждал вопрос введения на федеральном уровне QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалось", — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане введут QR-коды на транспорте. Такая мера вступит в силу через две недели. Глава республики Рустам Минниханов отметил, что режим нерабочих дней в регионе продлевать не будут, однако ряд ограничений сохраняется до улучшения эпидемиологической обстановки.

