"Мы на войне за лучшую жизнь": Беженцы пожаловались на тяжёлую обстановку на белорусско-польской границе
По словам одного из собеседников, польские солдаты демонстрируют жестокость по отношению к людям. Он добавил, что если военные перестанут распылять газ, то никто не будет устраивать погромы.
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Беженцы на границе Белоруссии и Польши рассказали об обстановке. Видео © LIFE
Мигранты, которые живут в разбитых на белорусско-польской границе лагерях, рассказали Лайфу о текущей обстановке. Несмотря на то что сейчас людям не хватает еды, воды и медикаментов, возвращаться в Иран они не намерены.
"Серьёзно, жить в Иране тяжело. Огромное спасибо организации, что пришла к нам, дала нам воду, дала нам еду. Сейчас 400–500 человек приходят сюда с литовской границы к нам. <...> Пожалуйста, Германия, или Балтика, или Польша, пожалуйста, дайте нам возможности покинуть Иран. Мы жили в войне! Мы хотим хорошей жизни! В Иране — намного хуже", — признался в беседе с нами один из беженцев.
Мигрант также отметил, что в лагере много детей и беременных. По его словам, без посторонней помощи они попросту не выживут в таких условиях. Он также подчеркнул, что никто из переселенцев не хочет оставаться в Польше. Один из собеседников пояснил, что польские солдаты демонстрируют жестокость по отношению к людям, причём не щадят даже детей.
"Поляки против того, что мы здесь. Они нас не уважают. Наши ребята, которые ходят туда, чтобы открыть путь или попросить открыть путь, они прыскают им газ в лицо! Из-за этого ребята становятся агрессивными и пытаются открыть путь", — отметил собеседник.
Мужчина добавил, что, если поляки перестанут распылять газ, беженцы не будут прорываться сквозь колючие заборы. В ответ, как указал мигрант, военные только издеваются над людьми, угрожая силой.
"Они издеваются над нами и говорят: "Пока, Белоруссия! Полиция — твой друг!" Эти — мои друзья, и те — мои друзья. Все мы — друзья! Но мы все на войне за лучшую жизнь для моей матери, для моей дочери. Мы хотим хорошего будущего", — заключил собеседник.
Стоит отметить, что журналистов пускают в лагерь беженцев только в дневное время, ночью же всех просят покинуть территорию.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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