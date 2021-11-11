Беженцы на границе Белоруссии и Польши рассказали об обстановке. Видео © LIFE

Мигранты, которые живут в разбитых на белорусско-польской границе лагерях, рассказали Лайфу о текущей обстановке. Несмотря на то что сейчас людям не хватает еды, воды и медикаментов, возвращаться в Иран они не намерены.

"Серьёзно, жить в Иране тяжело. Огромное спасибо организации, что пришла к нам, дала нам воду, дала нам еду. Сейчас 400–500 человек приходят сюда с литовской границы к нам. <...> Пожалуйста, Германия, или Балтика, или Польша, пожалуйста, дайте нам возможности покинуть Иран. Мы жили в войне! Мы хотим хорошей жизни! В Иране — намного хуже", — признался в беседе с нами один из беженцев.

Мигрант также отметил, что в лагере много детей и беременных. По его словам, без посторонней помощи они попросту не выживут в таких условиях. Он также подчеркнул, что никто из переселенцев не хочет оставаться в Польше. Один из собеседников пояснил, что польские солдаты демонстрируют жестокость по отношению к людям, причём не щадят даже детей.

"Поляки против того, что мы здесь. Они нас не уважают. Наши ребята, которые ходят туда, чтобы открыть путь или попросить открыть путь, они прыскают им газ в лицо! Из-за этого ребята становятся агрессивными и пытаются открыть путь", — отметил собеседник.

Мужчина добавил, что, если поляки перестанут распылять газ, беженцы не будут прорываться сквозь колючие заборы. В ответ, как указал мигрант, военные только издеваются над людьми, угрожая силой.

"Они издеваются над нами и говорят: "Пока, Белоруссия! Полиция — твой друг!" Эти — мои друзья, и те — мои друзья. Все мы — друзья! Но мы все на войне за лучшую жизнь для моей матери, для моей дочери. Мы хотим хорошего будущего", — заключил собеседник.