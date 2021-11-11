Суд над Фургалом пройдёт в Подмосковье

Верховный суд РФ направил в подмосковный суд дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, о чём ранее просила Генпрокуратура РФ . Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Процесс пройдёт в Люберецком городском суде.

Он указал, что сам Фургал просил рассмотреть дело с участием присяжных, а жители Хабаровска "лучше всех знают его и обстоятельства дела", что не позволяет сделать вывод о непредвзятости коллегии присяжных и вынесении объективного вердикта.