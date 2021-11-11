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Суд над Фургалом пройдёт в Подмосковье

Отмечается, что экс-губернатор Хабаровского края просил рассмотреть его дело с участием присяжных, а жители региона "лучше всех знают его и обстоятельства дела". Арест бывшего главы края продлили.

11 ноября, 09:43

Сергей Фургал. Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда

Верховный суд РФ направил в подмосковный суд дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, о чём ранее просила Генпрокуратура РФ. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Процесс пройдёт в Люберецком городском суде.

"Ходатайство [прокуратуры] подлежит удовлетворению", — огласил решение судья.

Он указал, что сам Фургал просил рассмотреть дело с участием присяжных, а жители Хабаровска "лучше всех знают его и обстоятельства дела", что не позволяет сделать вывод о непредвзятости коллегии присяжных и вынесении объективного вердикта.

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Суд также продлил арест Фургала ещё на полгода.

Напомним, Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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