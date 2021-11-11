Россияне сообщают о новом сбое в работе "Госуслуг"
Сложности возникают и в работе сайта, и в работе мобильного приложения.
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Пользователи жалуются на новый сбой в работе портала госуслуг. При попытке зайти на сайт или в приложение высвечивается надпись: "Сервис временно недоступен". О причинах неполадок пока не сообщается.
Предыдущий сбой произошёл 8 ноября, когда вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на "Госуслугах" неожиданно вдвое сократился срок действия QR-кодов. Граждане массово жаловались, что выданные на год сертификаты теперь аннулированы. В Минцифры РФ объяснили это техническими работами на портале госуслуг и заверили, что срок действия документов остаётся прежним — один год. В Кремле подтвердили, что в России не обсуждалось и не обсуждается сокращение срока действия QR-кодов для граждан, вакцинированных и переболевших ковидом.
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