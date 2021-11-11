МИД РФ ответил на предостережение Блинкена о "повторении ошибки 2014 года на Украине"
По словам Сергея Рябкова, оплошность в том году совершили люди, которые допустили госпереворот в Незалежной, и, соответственно, администрация, которая в то время была у власти в США.
Фото © Shutterstock
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который предостерёг Москву от "повторения ошибки 2014 года" по ситуации, касающейся Украины.
"Я не очень понял, какие мы ошибки совершили в 2014 году? Ошибки в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине, и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Рябков отметил, что руководство в Вашингтоне совершило и продолжает делать многие ошибки, "в том числе в плоскости развития, а точнее, отсутствия хотя бы относительной стабилизации в отношениях с нами — к чему мы готовы". По его словам, это американским коллегам необходимо проделать работу над ошибками.
На прошлой неделе Лайф рассказывал, что в американском Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить Украине оружие из-за якобы активности российских войск у границы. При этом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского не подтвердили данные о войсках РФ.
Комментариев: 0