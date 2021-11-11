МИД РФ ответил на предостережение Блинкена о "повторении ошибки 2014 года на Украине"

"Я не очень понял, какие мы ошибки совершили в 2014 году? Ошибки в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине, и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне", — приводит слова дипломата РИА "Новости".